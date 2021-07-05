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понедельник, 05 июля 2021 19:09

Украинцы смогут посетить Грецию. Страна признала Covid-сертификаты

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Украинцы смогут посетить Грецию. Страна признала Covid-сертификаты
Первые цифровые сертификаты доступны для вакцинированных. Фото: pinterest.com

В Греции признали украинские Covid-сертификаты. Документы содержат информацию о вакцинации и отрицательные результаты ПЦР-тестов.

Такое решение приняли в связи с тем, что украинские моряки работают в греческом флоте, заявил министр иностранных дел страны Никос Дендиас во время брифинга с украинским коллегой Дмитрием Кулебой 5 июля в Киеве.

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"Я хотел бы поблагодарить за вклад украинцев в развитие греческой экономики. Поскольку около 30 тысяч украинцев работают в греческом морском флоте. И, конечно, много украинцев посещают Грецию как туристы. Я надеюсь, что так будет и в этом году, поскольку мы признаем Covid-сертификаты. Поэтому по-прежнему украинцы смогут посещать Грецию", - сказал Дендиас.

5 июля в приложении "Дія" появились первые паспорта о вакцинации от коронавируса.

Covid-паспорта разрабатываются по образцу Digital green certificate ЕС и Smart vaccination certificate ВОЗ. Документы будут содержать информацию не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах ПЦР-тестов, а также выздоровления после коронавирусной инфекции. Будут выдаваться как в электронной, так и бумажной формах, будут содержать QR-код. В бумажной форме их можно будет получить так же, как и свидетельство о вакцинации - обратившись в учреждения здравоохранения. А в электронной - через приложение "Дія".

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Дата
05
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