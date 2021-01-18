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вторник, 19 января 2021 20:23

Украина может стать мячом в китайско-американской игре

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Украина может стать мячом в китайско-американской игре
Александр Мартыненко: Китай как сверхдержаву интересуют наши технологии и мозги. Фото: reuters

В 2020 внешняя политика перешла в онлайн, а там она долго существовать не может. Дипломатия - это разговор с глазу на глаз, а не в Zoom.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит руководитель информационного агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

"Не вижу серьезных провалов и достижений. Американскую историю украинская власть прошла почти без потерь, Украина не пострадала от нее в имиджевом и финансовом плане. Есть намеки на успех на турецком и английском направлениях. Да, остается венгерская проблема, которая тормозит нас в процессе переговоров с ЕС и НАТО", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кремль может использовать Украину в противостоянии с Америкой - Мартыненко

По его словам, вызов в этом году для Украины - не стать мячом в китайско-американской игре.

"Любые контакты с большим китайскими компаниями могут стать фактором риска, тем более, когда речь идет про украинский оборонный сектор. При этом надо четко понимать, что Китай как сверхдержаву интересуют наши технологии и мозги в первую очередь, а крупные компании - Huawei, например, - Украина привлекает как рынок сбыта и источник рабочей силы", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Александром Мартыненко читайте в журнале "Країна" от 14 января.

Президент Зеленский попал в скандал с импичментом Дональда Трампа. Развитию отношений с Западом мешает отход от реформ.

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19
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