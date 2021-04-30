Страстная суббота. Сегодня вспоминают, как Господь сошел в ад

Великая суббота, Светлая суббота, или еще Страстная суббота - день накануне Пасхи. Последний день Страстной седмицы. День скорби, когда верующие вспоминают погребение и пребывания во гробе тела Иисуса Христа, а также сошествие Господа в ад.

В храме еще лежит плащаница, символизирующая положенного во гроб Иисуса Христа, рассказал Gazeta.ua архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор.

Фото: Ольга Стенько

Сегодня идут последние приготовления к празднованию Воскресения Христова, которое проходит в ночь с субботы на воскресенье.

По традиции, после обеда в Светлую субботу начинают освящать паски. Ранее этот обычай был для путешественников - тех, кто по уважительным причинам не сможет присутствовать на всенощной. Сейчас освятить паски заранее могут все желающие. Освящение проводят под открытым небом возле храма, с соблюдением карантинных ограничений.

Вечерняя служба начинается около 23:00 в субботу. Священники отправляют богослужение в траурных одеждах.

"Читают канон Великой субботы. Богословское, философское осмысление этого события. Якобы они стоят возле тела Спасителя. Затем плащаницу заносят в алтарь. Гроб пуст и мы выходим из храма навстречу Христу", - пояснил владыка Федор.

Это происходит в полночь. Из храма выходят все прихожане и священники. В это время в помещении остаются только те, кто следит за свечами. Символично закрывают двери.

Затем люди выстраиваются, впереди несут хоругвы и крест. Далее следуют священники. За ними - благочинные и все прихожане. Идут вокруг храма против часовой стрелки. Таким образом община символизирует женщин мироносиц, апостолов, которые рано утром до рассвета пришли к могиле Исуса. В это время храм символизирует гроб.

Автор: Ольга Стенько Крестный ход идет вокруг храма против часовой стрелки. Люди символизируют женщин мироносиц

"Символическое значение следующее: люди приходят ко гробу Господню, а он пуст. И тогда впервые сообщают, что Христос воскрес. Поют "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ. И тем, кто во гробех живот даровав". Храм собой символизирует место воскресения Христа", - пояснил архиепископ.

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Затем двери открываются и люди заходят в церковь. Тогда начинается пасхальная утреня. Литургию служат по канону преподобного Иоанна Дамаскина.

Богослужение праздничное, радостное, происходит прославление Христа. Постоянно священники произносят "Христос воскрес!", На что верующие хором отвечают "Воистину воскресе!"

Служба длится до 04:00. Потом начинается освящение пасок. Традиционно, люди выстраиваются вокруг храма, выставляют пасхальные корзины с пасками и пасхальными яйцами.

Священники с молитвами проходят около верующих и освящают паски - окропляют святой водой.

Ежегодно в Страстную субботу накануне Пасхи в Иерусалиме происходит обряд схождения Благодатного огня. Затем этот священный для христиан огонь развозят по храмам в разные странах мира.