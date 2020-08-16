Сообщили последние новости с Донбасса

Потерь среди украинских военных нет. Фото: Reuters

В воскресенье, 16 августа, обстрелов на Донбассе не зафиксировали, однако обнаружили одно нарушение противником договоренностей, достигнутых 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.

Так, вблизи временно оккупированного населенного пункта Ужовка враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону подразделений украинских военных у Водяного. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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Как отмечается, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь нет.

Представитель так называемой "народной милиции ЛНР" перешел линию разграничения и сдался Вооруженным силам Украины. В "военном билете" мужчины не указаны образование и гражданские специальности.