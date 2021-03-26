Сколько украинцев поддерживают внедрение полного локдауна

Менее четверти населения выступают за полный локдаун. Фото: Reuters

26% украинцев поддерживает внедрение полного локдауна при росте уровня заболеваемости коронавирусом.

68% за карантин только в регионах с опасной ситуацией, свидетельствуют результаты опроса соцгруппы "Рейтинг".

61% украинцев поддерживают жесткий карантин в случае роста уровня заболеваемости коронавирусом. В начале марта эту идею поддерживали 56%.

С начала месяца больше людей считает, что уровень заболеваемости коронавирусом растет, - 68% опрошенных. В начале марта - 37%. 22% считают, что уровень не изменился. 5% говорят, что он уменьшился.

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Опрос проводился 23-24 марта среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Опросили 2,5 тыс. респондентов.

В Киеве маршрутные такси массово нарушают правила перевозки пассажиров в условиях карантина. Об этом заявил председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.