Россиянам закрыли один из самых больших оффшоров

Багамским банкам запретили проводить финансовую деятельность со сторонами, находящимися под санкциями, введенными из-за войны России против Украины. Фото: mind.ua

Багамы запретили финансовые операции с лицами, попавшими под санкции из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает сайт Центрального банка Багамов.

Центральный банк Багамских островов издал директивы, запрещающие деловую деятельность со находящимися под санкциями сторонами, введенными из-за войны России против Украины. В частности, касается физлиц и юрлиц, связанных с РФ и Беларусью.

Речь идет о санкциях, введенных США, Канадой, Великобританией и ЕС.

Также генеральный прокурор Багамов обязал финансовые учреждения уведомлять о деятельности таких лиц на территории страны.

Багамские острова – одна из самых популярных оффшорных зон в мире. Оффшорные компании там не облагаются налогом, а также не подавать отчетность ежегодно.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.