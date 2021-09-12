Народные традиции 13 августа: сегодня журавли покажут будет ли зима суровой

13 сентября отмечается народный праздник Киприана или Журавлиное вече.
Сегодня отмечают день святого епископа Киприана Карфагенского. Он был талантливым богословом, который считается создателем канонического учения о единстве церкви.
Во время гонения императора Валериана I Киприан был вызван в проконсула Аспазии Патерно, допрошен и доставлен в ссылку. Впоследствии гонения усилились, Киприан вновь предстал перед судом и был казнен. Был зачислен в число родителей Единой Церкви.
Gazeta.ua предлагает ознакомиться с народными традициями и приметами 13 августа.
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В древности в народе говорили, что на Киприана журавли на болоте советуются, когда и как лететь в теплые края. Отсюда второе название праздника - Журавлиное вече. С этого дня начинался сбор клюквы и уборка корнеплодов.
На Киприана первым за ягодами отправляли человека, родившегося в этот день. Говорили, что он знает дорогу к клюквеннику - место, где родится клюква. Из ягод готовили разнообразные лакомства, в частности клюкву в сахаре или пирожки с клюквой. Варили также компоты, кисели и вкусное варенье.
Кроме того, на Киприана обычно выходили в поле убирать корнеплоды - вырывали репу, морковь и свеклу, копали картошку.
Народные приметы
Журавли летят низко - к мягкой зиме. Высоко - к суровой.
Приснилась клюква - к сплетням и слез.
Собранную на Киприана клюкву следует зашить в мешочек из синей ткани и всюду носить с собой на удачу.
Что нельзя делать
Ходить на болото - по примете, привлекать беду.
Играть свадьбу - к несчастной супружеской жизни.
Отправляться в путь - к неприятностям.
13 сентября церковь отмечает день Положения пояса Пресвятой Богородицы. Праздник основан в XII веке. Пресвятая Богородица Мария сама связала свой пояс с верблюжьей шерсти и передала его апостолу Томи, когда возносилась на небеса. Поскольку мощей Пресвятой Богородицы нет, так как она, по церковному преданию, принята во Неба всецело, то пояс, как и ее риза, остались на память о ней и как доказательство того, что она жила на земле.
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