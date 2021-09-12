Народные традиции 13 августа: сегодня журавли покажут будет ли зима суровой

Сегодня начинали сбор клюквы. Фото: pixabay.com

13 сентября отмечается народный праздник Киприана или Журавлиное вече.

Сегодня отмечают день святого епископа Киприана Карфагенского. Он был талантливым богословом, который считается создателем канонического учения о единстве церкви.

Во время гонения императора Валериана I Киприан был вызван в проконсула Аспазии Патерно, допрошен и доставлен в ссылку. Впоследствии гонения усилились, Киприан вновь предстал перед судом и был казнен. Был зачислен в число родителей Единой Церкви.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с народными традициями и приметами 13 августа.

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В древности в народе говорили, что на Киприана журавли на болоте советуются, когда и как лететь в теплые края. Отсюда второе название праздника - Журавлиное вече. С этого дня начинался сбор клюквы и уборка корнеплодов.

На Киприана первым за ягодами отправляли человека, родившегося в этот день. Говорили, что он знает дорогу к клюквеннику - место, где родится клюква. Из ягод готовили разнообразные лакомства, в частности клюкву в сахаре или пирожки с клюквой. Варили также компоты, кисели и вкусное варенье.

Кроме того, на Киприана обычно выходили в поле убирать корнеплоды - вырывали репу, морковь и свеклу, копали картошку.

Народные приметы

Журавли летят низко - к мягкой зиме. Высоко - к суровой.

Приснилась клюква - к сплетням и слез.

Собранную на Киприана клюкву следует зашить в мешочек из синей ткани и всюду носить с собой на удачу.

Что нельзя делать

Ходить на болото - по примете, привлекать беду.

Играть свадьбу - к несчастной супружеской жизни.

Отправляться в путь - к неприятностям.

13 сентября церковь отмечает день Положения пояса Пресвятой Богородицы. Праздник основан в XII веке. Пресвятая Богородица Мария сама связала свой пояс с верблюжьей шерсти и передала его апостолу Томи, когда возносилась на небеса. Поскольку мощей Пресвятой Богородицы нет, так как она, по церковному преданию, принята во Неба всецело, то пояс, как и ее риза, остались на память о ней и как доказательство того, что она жила на земле.