Из Казахстана прилетел самолет с 33 украинцами на борту

Из Казахстана прилетели 33 украинца, которые пожелали покинуть страну из-за нестабильной ситуации.

Рейсовый самолет из Нур-Султана приземлился в аэропорту "Борисполь" сегодня в 20:50, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в twitter.

Следующие рейсы из Казахстана в Украину запланированы на 13 и 16 января.

Десятки людей собрались на акцию "Скажи Путину нет!", проходившую на Михайловской площади в Киеве. Кроме украинцев, пришли немало казахов. Активисты расстелили на асфальте белое полотно, где черными и красными красками вывели надпись на английском языке: Say no to Putin. Люди призвали западных партнеров Украины не идти на уступки главе РФ Владимиру Путину. Также скандировали лозунги в поддержку Казахстана, куда Россия ввела войска.