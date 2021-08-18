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среда, 18 августа 2021 20:28

В РФ произошел разлив нефти - гигантское пятно направляется в Крым

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В РФ произошел разлив нефти - гигантское пятно направляется в Крым
Россияне разлили нефть в Черном море. Фото: pixabay

Нефтяное пятно, образовавшееся в результате масштабного разлива нефти в районе Новороссийска, Россия, направляется к побережью оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

"Пятно прибило к берегам в районе Малого Утриша, но из-за течения пятно уйдет в сторону Анапы и Крыму", - сообщил эколог.

По его словам, если бы масштабы разлива не пытались сначала скрыть, а начали ликвидацию последствий, распространение загрязнения можно было бы уменьшить.

"Если бы сразу пятно засыпали сорбентами, то это не дало бы пятне дальше распространиться", - отмечает эколог.

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Разлив нефти в районе Новороссийска произошел 7 августа во время закачки на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony.

Сначала руководство, ответственное за аварию, утверждало, что размер пятна составляет всего около 200 квадратных метров.

С помощью спутниковых снимков ученые выяснили, что в реальности данные о масштабах катастрофы превышают официальные в 400 тысяч раз.

У Новороссийска в РФ россияне разлили нефть в Черном море. Это повлияет на жизнь морских животных и на людей, а ликвидировать ещё несколько недель, говорят в организации.

В "Гринпис" же предупреждают: в случае шторма разлив уже не удастся отловить.

Чтобы ликвидировать разлив, необходимы специальные суда, в которых морские боны - специальные заграждения, предотвращающие распространение загрязнения, говорят экологи.

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