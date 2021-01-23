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суббота, 23 января 2021 13:39

Учителя в Крыму пытаются контролировать школьников на выходных

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Учителя в Крыму пытаются контролировать школьников на выходных
В Крыму требуют отчета родителей о нахождении школьников в день митингов за Навального. ФОТО: pexels.com

В оккупированном Крыму боятся участия школьников в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Из-за этого руководство школ и учителя требуют от родителей отчеты о месте нахождения их детей каждых 2 часа. Отчитываться нужно в течение 23 января.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"Классные руководители ряда симферопольских школ требуют от родителей в субботу, 23 января, отчитываться каждые 2 часа о том, что их ребенок" под присмотром "взрослых", - говорится в сообщении.

О контроле призывают и в родительских чатах крымских школ.

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"Также в родительских чатах крымских школ активно распространяются призывы к родителям контролировать детей и не допустить их участия в митинге в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, который запланирован на 23 января на 14.00", - говорится в сообщении.

Эксперты правозащитной организации не исключают, что после митинга оккупационная власть может привлечь к ответственности родителей тех детей, которые придут на акцию.

По данным правозащитников, к распространению призывов о необходимости "контроля детей" подключились местные пророссийские журналисты и общественные активисты.

Сегодня, 23 января, в России начались акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. 17 января Навальный был задержан в зоне паспортного контроля международного московского аэропорта "Шереметьево". Он возвращался в России из Германии, где проходил лечение после отравления веществом группы "Новичок".

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