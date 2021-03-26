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пятница, 26 марта 2021 09:30

Стратегия деоккупации Крыма имеет ряд недостатков

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Стратегия деоккупации Крыма имеет ряд недостатков
Митинг под ВР Крыма 26 февраля 2014. Крым. Реалии

Стратегия деоккупации Крыма, которую 25-го марта утвердил президент Украины Владимир Зеленский имеет недостатки в дальнейшем исполнении.

"Главный вызов этой стратегии, которой сразу возник - это то, что она предусматривает план мероприятий, который утверждает правительство", - говорит Gazeta.ua Борис Бабин, бывший представитель президента в Автономной республике Крым.

"Это упорядоченная, одобренная повестка дня по Крыму. Хорошо ли это? Скажу так - это неплохо. Будут ли ее выполнять - посмотрим. Здесь появляется ряд вопросов, потому что правительство неподконтрольно Совету безопасности и обороны, но контроль за выполнением стратегии положен именно на секретаря СНБО. с другой стороны правительству подчинены ряд структур - в частности спецслужбы, которые должны принимать участие в выполнении этой стратегии. Это также определенные вопросы. А дальше посмотрим на план реализации. Здесь можно сказать, что с ним будет большая беда, потому что если вы предполагаете план реализации имеющимися силами и средствами без надлежащего финансирования, то не удивляйтесь какое будет качество исполнения. Это законы управления, которое никто не отменял и никто не отменит", - говорит Бабин.

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Российская Федерация начнет эскалацию конфликта с Украиной. Мы должны готовиться к этому заранее: прекратить финансирование России, налаживать экономические связи с США, ЕС, Канадой и Японией, проводить консультации с представителями нейтральных или дружественных государств.

Автор: София Староконь
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