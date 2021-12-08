Российский корабль стрелял в Черном море

Стрелял новый патрульный корабль. Фото: РГ

Российский флот провел артиллерийские стрельбы в Черном море.

Стрелял новый патрульный корабль "Сергей Котов", сообщили в пресс-службе флота.

"Во время целевого выхода корабля в море экипаж успешно совершил поверочные стрельбы из артиллерийской установки АК-176, крупнокалиберных корабельных пулеметов и противодиверсионных гранатометных комплексов ДП-65", - говорится в сообщении.

Корабль выходил в море не только с экипажем на борту, но и с заводской командой.

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"Сергей Котов" – четвертый корабль в серии проекта 22160.

1 декабря президент России Путин заявил, что хочет "конкретных договоренностей" на бумаге с США и другими членами НАТО, что Альянс не будет расширяться на восток, намекая на Украину и Грузию. Украина призвала НАТО подготовить экономические санкции в отношении России, чтобы предотвратить возможное вторжение около 100 тыс. российских войск, сосредоточенных возле украинских границ.