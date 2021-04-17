Российские военные корабли зашли в Черное море

РФ направила в Черное море военные корабли. Фото: Haber Turk

Отряд российских кораблей Каспийской флотилии прошел по Керченскому проливу и зашел в Черное море.

Всего туда направили 15 кораблей, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Среди них - 3 артиллерийских и 8 десантных катеров, а также суда обеспечения.

Еще 2 десантных корабля вошли в акваторию Черного моря через Босфор.

По предварительной информации, корабли направляются в Севастополь.

В Минобороны РФ утверждают, что суда примут участие в зачетных морских учениях.

США передумали этой неделе отправлять в Черное море 2 эсминцы из-за опасений эскалации конфликта между Россией и Украиной. Решение об отмене было принято с "множества" причинам. Основная - "нежелание провоцировать Москву в этот сложный период".