Российские военные корабли зашли в Черное море

Отряд российских кораблей Каспийской флотилии прошел по Керченскому проливу и зашел в Черное море.
Всего туда направили 15 кораблей, сообщает пресс-служба Южного военного округа.
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Среди них - 3 артиллерийских и 8 десантных катеров, а также суда обеспечения.
Еще 2 десантных корабля вошли в акваторию Черного моря через Босфор.
По предварительной информации, корабли направляются в Севастополь.
В Минобороны РФ утверждают, что суда примут участие в зачетных морских учениях.
США передумали этой неделе отправлять в Черное море 2 эсминцы из-за опасений эскалации конфликта между Россией и Украиной. Решение об отмене было принято с "множества" причинам. Основная - "нежелание провоцировать Москву в этот сложный период".
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