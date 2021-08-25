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РФ угрожает участникам "Крымской платформы"

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РФ угрожает участникам &quot;Крымской платформы&quot;
В Украине прошел саммит "Крымской платформы". Фото: РБК

Россия угрожает государствам и международным организациям, которые приняли участие в учредительном саммите "Крымской платформы" в Киеве.

"Как мы и предупреждали, будем вынуждены рассматривать участие отдельных государств, международных организаций и их представителей в "Крымской платформе" как посягательство на территориальную целостность России, которое неизбежно должным образом отразится на наших отношениях", заявили в Министерстве иностранных дел России, где считают оккупированый украинский Крым "своей территорией"

Представитель МИД России Мария Захарова повторила традиционную линию Москвы, будто "вопрос возвращения Крыма в Россию был окончательно закрыт в марта 2014" по не признанными миром результатам псевдореферендума, устроенного Кремлем вопреки украинскому и международному праву на уже оккупированном в то время Россией украинском полуострове.

Саму же "Крымскую платформу" она назвала "чистой воды популизмом" и "оторванным от реальности политическим спектаклем", имеющий целью "только сохранения тематики временного пребывания Крыма в составе Украины в информационном пространстве".

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Учредительный саммит "Крымской платформы" состоялся в Киеве 23 августа. В нем приняли участие представители 46 стран и международных или межгосударственных организаций, кроме самой Украины.

Эта инициатива - международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова, а тем самым и укрепление европейской и глобальной безопасности.

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