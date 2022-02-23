РФ планирует провокации в Крыму для дальнейшей агрессии против Украины – Кулеба

Кулеба прокомментировал провокации в Крыму Фото: Украинская правда

Есть угроза российской провокации в оккупированном Крыму на химическом заводе Титан.

"Тревожные сообщения из Крыма о том, что всю ночную смену химзавода Титан в Армянске эвакуировали с объекта. Возможно, это подготовка к очередной инсценированной провокации со стороны России. У Москвы, похоже, нет предела в попытках сфальсифицировать поводы для дальнейшей агрессии", – написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

Предприятие расположено в городе Армянск недалеко от административной границы с материковой Украиной.

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В Главном управлении разведки Минобороны в свою очередь сообщили, что провокации, в том числе теракт или химическая диверсия, возможны как на Перекопском перешейке, так и на всем оккупированном полуострове.

"Сегодня в 20 часов всех работников, около 50 человек, эвакуировали. Мы официально заявляем, что Украина не планировала и не планирует никаких диверсионных действий на этом объекте и опровергаем все заявления по этому поводу", - говорится в заявлении ГУР МОУ. .

Российским военным, находящимся на территории Беларуси, раздали шевроны белорусских вооруженных сил. Таким образом, РФ готовит новые провокации против Украины.