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воскресенье, 14 февраля 2021 17:52

Оккупанты задержали жительницу Симферополя

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Оккупанты задержали жительницу Симферополя
В Крыму ФСБ все чаще задерживает крымских татар. Фото: pexels.com

Рано утром 14 февраля российские силовики задержали жительницу Симферополя Лилю Решидову.

"Сегодня в 5.50 утра активистам "Крымской солидарности" поступило сообщение о том, что около часа назад сотрудники ФСБ задержали Решидову Лилю Юнусовну 1982 года рождения", – говорится в сообщении общественного объединения "Крымская солидарность".

Задержанная работает в Симферополе в родильном отделении Луговской больницы и во время задержания находилась на смене.

"Девушка находится в здании УФСБ на бульваре Франко в Симферополе, в каком статусе – пока неизвестно", – отмечается в сообщении.

Юридическую помощь задержанной оказывает адвокат Ислям Велиляев.

В "Крымской солидарности" отметили, что родственники Лили Решидовой не знают, с чем связано ее задержание.

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После российской аннексии Крыма весной 2014 года на полуострове регулярно проходят обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".

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