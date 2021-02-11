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Обвинили в экстремизме: в Крыму учительницу выгнали из школы, потому что пожаловалась на зарплату

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Обвинили в экстремизме: в Крыму учительницу выгнали из школы, потому что пожаловалась на зарплату
В Крыму уволили учительницу английского языка Наталью Елгину, которая пожаловалась на низкую зарплату. Фото: novayagazeta.ru

В Крыму уволили учительницу английского языка Наталью Елгину, которая пожаловалась на низкую зарплату.

Она преподавала в классе сына так называемого "губернатора Севастополя" Михаила Развожаева. На личной странице главаря региона она написала, что за 12 ч занятий она получала около 12 тыс. рублей в месяц (около 4,5 тыс).

"Здравствуйте, уважаемый "губернатор", почему у меня зарплата в школе 12 000 рублей, пусть и на полставки? Я профессиональный преподаватель с сертификатом Кембриджа и опытом работы в Китае. Вы считаете, это нормальная плата за обучение ваших детей? Кстати, ваш сын учится в моем классе", - написала Елгина в комментариях на странице губернатора, передает "Новая газета".

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После этого ее вызвали в "начальству". Также женщину заподозрили в экстремизме и допросили сотрудники Центра "Э". Затем уволили, а параллельно - еще и устроили травлю в прогубернаторських telegram-каналах.

Женщина намерена обжаловать свое увольнение в суде и привлечь обидчиков к ответственности за клевету.

Пока "власть" аннексированного Крыму хвастается успехами в строительстве трассы "Таврида", местные жители начинают осознавать, что за свою землю, по которой идет шоссе, они ничего не получат. Частная собственность становится государственной, когда речь идет о стратегическом строительстве России.

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