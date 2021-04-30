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суббота, 08 мая 2021 20:23

"Лучше говорить об освобождении, чем обмене. Наши пленники в РФ становятся объектами торговли"- правозащитница

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&quot;Лучше говорить об освобождении, чем обмене. Наши пленники в РФ становятся объектами торговли&quot;- правозащитница
Ольга Скрипник: "Пока Крым оккупирован, люди всегда могут стать заложниками". Фото: Тарас ПОДОЛЯН, Gazeta.ua

Благодаря Крымской платформе должны появиться мощные финансовые механизмы, которые "будут бить" по Путину и его окружению. Об этом говорит в интервью журналу "Країна" председатель правления "Крымской правозащитной группы" Ольга Скрипник.

"Вообще обмен - залог того, что Россия будет брать заложников. Это как торговля людьми. Многие правозащитники очень критически и с болью относится к так называемым, обменам. Но в то же время понимаем, что сегодня просто других путей нету. Есть списки заключенных, которых надо освобождать, ведется постоянный диалог, стремление донести эту мысль России. Постоянно наши западные партнеры требуют от РФ освобождать заключенных. Зато Россия ждет какие-то предпосылки, когда ей будет выгодно. Хочется говорить все же об увольнении людей, а не об обмене. Страшно, что люди становятся объектами торговли. Россия будет освобождать, но в то же время брать новых. Пока Крым оккупирован, люди всегда могут стать заложниками".

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Читайте полное интервью в свежем номере журнала "Країна".

Контролируемые Россией силы на Донбассе содержат 280 граждан Украины.

"В незаконном заключении на упомянутых территориях до сих пор удерживают 280 граждан, из которых 44 - военнослужащие, также 258 украинских граждан считаются пропавшими без вести", - сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Российская Федерации по политическим мотивам преследует 133 украинцы, из них 114 незаконно заключены и находятся в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

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