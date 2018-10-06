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Экологическая катастрофа в Крыму: российские военные массово пишут рапорты об увольнении

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Экологическая катастрофа в Крыму: российские военные массово пишут рапорты об увольнении
На заводе в оккупированном Армянске продолжаются выбросы. Фото: Mjkl

В оккупированном Крыму до сих пор продолжаются выбросы на заводе "Крымский титан".

Об этом в субботу, 6 октября, сообщил народный депутат Украины и координатор группы "Информационный сопротивление" Дмитрий Тимчук в Facebook.

"По оперативным данным группы ИС, по состоянию на 6 октября 2018 выброс химических веществ с кислотонакопителя завода "Крымский титан" в оккупированном Крыму продолжается. Берег накопителя пытаются укрепить пластмассовыми панелями, однако нужного эффекта нет", - написал он.

Также известно, что многие российские военные в Крыму просят перевести их в другое место службы или же и вовсе разорвать контракт из-за осложнения экологической ситуации. Однако, военное руководство РФ отклоняет соответствующие рапорты.

"В силу указанных причин российские военнослужащие начали проявлять массовое недовольство, высказывать претензии к командованию", - рассказал Тимчук.

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В то же время вынужденная остановка производства оставила многих работников завода без работы и заработной платы. Жители города Армянск требуют уплаты убытков, причиненных экологической катастрофой.

"Данные обстоятельства стали причиной многочисленных жалоб и протестных акций жителей Армянска, которые требуют от оккупационной власти принятия практических мер социальной направленности", - отметил нардеп.

По словам Тымчука, в связи с этим руководством завода приняло решение о возобновлении работ на производстве, несмотря на экологическую ситуацию.

В ночь на 24 августа в городе Армянск произошел выброс ядовитого вещества на заводе "Титан". На крышах домов и на листьях деревьев появился желтый налет, стоял запах кислоты. Люди начали жаловаться на плохое самочувствие. За несколько дней из города начали вывозить детей, а химический яд дошла до материковой Украины.

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06
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