Должны приложить усилия, чтобы развалить Россию - юрист

Статус оккупированного Крыма не изменится из-за свержения режима Путина. Фото: RoksolanaToday & КрымUA

Статус оккупированного Крыма не изменится из-за свержения режима Путина.

Россияне считают оккупированый полуостров своим и будут требовать оставить его РФ, говорит Gazeta.ua Александр Павличенко директор Украинского Хельсинского союза по правам человека

"Ситуация не в том, кто сейчас у власти, должны понимать что представляет собой современная Россия. В принципе это переформатирован СССР закреплен не только у элиты, но и в государственном конструкт", - говорит он.

Украина должна требовать от России убрать оккупационные войска.

"Крым важный РФ в вопросах военной стратегии, силового блока. Должна быть международная стратегия по пониманию того, что такое Россия. Это не цивилизованное государство, застрявшую в 19-м году и ее ждет развал. Он будет болезненным и кровавым. Но мы прилагать усилия, чтобы она развалилась ", говорит Павличенко.

Полное интервью читайте здесь: После деоккупации Крыма Украина не депортирует россиян

Украина требует немедленно заблокировать верифицированный в Twitter аккаунт "официального представительства МИД РФ в Симферополе". Об этом в соцсети заявила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.