Здание КГГА окружили ФОПы. Требуют отменить локдаун

В пятницу утром, 19 марта, под зданием КГГА в центре столицы начался очередной митинг предпринимателей.

Представители движения "Save ФЛП" вышли на демонстрацию через локдаун, который вводится в городе, пишет "РБК-Украина".

На месте пока присутствуют несколько десятков митингующих. Предприниматели планируют выйти на Майдан, а потом пойти к Кабмину и Офису президента.

Протестующие требуют отменить решение об усилении карантина в Киеве.

Киев попал в красною зону карантина. С 20 марта в городе усиливают меры безопасности. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города, "чтобы приостановить стремительное распространение болезни". Ввели строгие ограничения на 3 недели - до 9 апреля включительно.

Предприниматели движения "SaveФОП!" на митинг выходят с начала карантина в стране. Среди требований - отменить карантин для малого и микробизнеса, обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года, принять законопроект о дополнительных льготах. Отсрочка Верховной Радой обязательного использования кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями до 1 января 2022 года не остановила протесты.