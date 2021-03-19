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пятница, 19 марта 2021 10:38

Здание КГГА окружили ФОПы. Требуют отменить локдаун
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В пятницу утром, 19 марта, под зданием КГГА в центре столицы начался очередной митинг предпринимателей.

Представители движения "Save ФЛП" вышли на демонстрацию через локдаун, который вводится в городе, пишет "РБК-Украина".

Фото: Виталий Носач, "РБК-Украина"

На месте пока присутствуют несколько десятков митингующих. Предприниматели планируют выйти на Майдан, а потом пойти к Кабмину и Офису президента.

Протестующие требуют отменить решение об усилении карантина в Киеве.

Киев попал в красною зону карантина. С 20 марта в городе усиливают меры безопасности. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям города, "чтобы приостановить стремительное распространение болезни". Ввели строгие ограничения на 3 недели - до 9 апреля включительно.

Предприниматели движения "SaveФОП!" на митинг выходят с начала карантина в стране. Среди требований - отменить карантин для малого и микробизнеса, обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года, принять законопроект о дополнительных льготах. Отсрочка Верховной Радой обязательного использования кассовых аппаратов мелкими компаниями и предпринимателями до 1 января 2022 года не остановила протесты.

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Дата
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