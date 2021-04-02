Здание, где выдают спецпропуска на транспорт, "штурмует" толпа киевлян

В Киеве возле Департамента транспортной инфраструктуры КГГА выстроилась очередь из желающих получить спецпропуска на транспорт.

Очередь достаточно большая и движется медленно, пишет "Судебно-юридическая газета".

Фото: sud.ua

Отмечается, все пришли с заявками своих предприятий и учреждений на выдачу необходимого количества пропусков для сотрудников.

Внутрь здания попасть сразу всем нельзя. На кадрах видно, что безопасной дистанции люди не придерживаются.

Вероятно, процесс оформления спецпропусков быстрым не будет. Успеют ли все их получить до понедельника, не известно.

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5 апреля в Киеве усиливают карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. В общественный транспорт будут допускать при наличии спецпропусков. Их выдают медикам, спасателям, работникам социальной сферы, транспорта, торговли, коммунальщикам и военным. Изготовили их, как и в прошлом году, примерно 400 тыс. Спецпропуска - не проездной билет. За проезд нужно платить. При этом необходимо иметь с собой пропуск и документ, удостоверяющий личность.