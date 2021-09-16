Затягивание выкупа 5-го цеха завода "Большевик" - сознательный выбор КГГА - Леменов

Александр Леменов, основатель организации StateWatch: "Бюджет на реконструкцию шулявского путепровода продолжает расти". Фото: The Village Украина

Затягивание со стороны Киевской городской государственной администрации с выкупом 5-го цеха АО "Первый киевский машиностроительный завод", необходимого для достройки развязки, является сознательным выбором столичной власти. При этом бюджет на реконструкцию шулявского путепровода продолжает расти - цена достигла уже 2 млрд грн, при исходно запланированных 600 млн грн.

Об этом в своей колонке заявил Александр Леменов, основатель организации StateWatch.

"Время идет, решения о выкупе до сих пор нет. Это не удивительно, учитывая анализ политической конъюнктуры. В судебном порядке КГГА решает дать запрос на еще одну оценку. Тянуть, значит, тянуть. Сознательный выбор. А тем временем стоимость реконструкции Шулявского моста выросла с 600 млн грн до около 2 млрд грн. Здесь стоит напомнить, что подрядчик строительства - ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс" из корпорации "Укрбуд". Последнюю структуру на момент начала ремонта возглавлял экс-нардеп Максим Микитась, который сейчас находится под следствием.

Непонятно, сколько ожидать передачи 5-го цеха. Возможно, КГГА намеренно тянет до появления нового владельца завода, чтобы уже непосредственно с ним "решать" вопросы. В то же время реконструкция Шулявского моста так и не может быть завершена, пока не решится вышеуказанный вопрос", - отметил эксперт.

Он напомнил, что с запросом о выкупе здания КГГА обратилась к заводу в 2019 году. Тогда киевские власти наняли оценщика, который определил стоимость здания.

"Этим экспертом была установлена предварительная цена - 240 миллиона гривен. Вскоре соответствующую стоимость должна была утвердить столичная власть. Однако этого не произошло. Фонд госимущества отчет об оценке стоимости 5-го цеха со своей стороны утвердил, и было это еще в апреле 2020-го. Тогда все затормозилось на этапе согласования столичными властями. Бездействие КГГА длилось год", - указывает Леменов.

Уже в начале 2021 года в КГГА начали утверждать, что Фонд госимущества (орган управления завода) и "ПКМЗ" потребовали за здание не 240 млн грн, а 700 млн грн. По словам Леменова, никаких подтверждений этой информации нет.

"Предполагаю, что это фантазии КГГА, чтобы прикрыть свои провалы в утверждении 240 миллионов гривен. Переброска ответственности между органами публичной власти не является чем-то удивительным в украинских реалиях", - резюмировал он.