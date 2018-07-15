За неправильную парковку придется заплатить полторы тысячи гривен

За неправильную парковку введут большие штрафы. Фото: Мое право

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о будущем ужесточении наказаний за нарушение правил парковки в столице. Столичные власти "два года ждали законопроект из Верховной Рады", из-за чего не было возможности штрафовать безответственных водителей.

"Сейчас закон будет вступать в силу, и мы начнем наводить порядок. Могу сказать безответственным водителям: парковаться под знаками Остановка запрещена будет стоить очень дорого, - пообещал Кличко. - Более 1,5 тыс. Грн, если машины блокируют проезд", сказал он в интервью журналу Новое Время.

При этом дополнительно придется оплачивать эвакуацию автомобилей, если нужно будет их поднять и перевезти на штрафплощадку.

"Мы начнем эвакуировать машины, которые блокируют две полосы движения с левой и правой стороны, - заявил мэр. - Сегодня каждая киевская улица заблокирована автомобилями. Они сужают улицу, не дают возможности для движения общественного транспорта. Также нам нужно делать стоянки для автомобилей. В центральной части города будем заходить под землю и строить многоэтажные паркинги ".

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Ранее Виталий Кличко пообещал, что Шулявский путепровод восстановят за год.