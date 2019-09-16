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вторник, 17 сентября 2019 00:03

Выборы мэра Киева: "слуги" определились с датой

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Выборы мэра Киева: &quot;слуги&quot; определились с датой
В Раде зарегистрировали проект закона "О столице Украины - городе-герое Киеве". Фото: РБК

Внеочередные выборы мэра Киева и депутатов городского совета могут провести 8 декабря 2019.

Законопроект о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве" зарегистрирован на сайте Верховной Рады 13 сентября.

Инициаторами документа являются 39 нардепов во главе с председателем комитета по вопросам местного самоуправления Андреем Клочко. Среди них 36 - из фракции "Слуга народа".

Документ также описывает порядок назначения и полномочия председателя Киевской городской государственной администрации.

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Так, председателя КГГА назначает и увольняет президент по представлению Кабинета министров.

Должность является несовместимой с другой должностью.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что пойдет на выборы при любых условиях - будут ли они досрочные или своевременные. Я буду участвовать в местных выборах. Я начал много проектов. Я взял обязательства перед киевлянами и я хочу эти проекты довести до конца", - заявил Кличко.

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