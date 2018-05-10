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четверг, 10 мая 2018 10:01

Военный попал в смертельное ДТП на центральном столичном проспекте
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Рядом со станцией метро Житомирская в автомобильной аварии погиб 21-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины.

В автомобильной аварии погиб 21-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины
Фото: dtp.kiev.ua
В автомобильной аварии погиб 21-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины
В автомобильной аварии погиб 21-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины
В автомобильной аварии погиб 21-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины
В автомобильной аварии погиб 21-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины

По свидетельствам очевидцев, военный грубо нарушил правила дорожного движения. Он пытался пересечь 8 сплошных полос и перескочить через дорожный отбойник над подземным пешеходным переходом, пишет dtp.kiev.ua

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Мужчину сбил водитель Skoda.

В результате ДТП военный получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался до прибытия машины скорой помощи.

В Киеве металлический обломок пробил пол трамвая и ранил пассажирку. 80-летнюю женщину госпитализировали с переломом двух костей голени.

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