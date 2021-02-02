В столице напали на полицейского - 9 задержанных

 
Ексклюзивы
1/5
СБУ украинизируется - Atlantic Council
СБУ украинизируется - Atlantic Council
Просмотров: 189
Реформа СБУ приближает к НАТО
Реформа СБУ приближает к НАТО
Просмотров: 162
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Борщ - это не "общее": как изменились кулинарные привычки украинцев
Просмотров: 540
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Из-за Навального Германия отказывается от "Северного потока-2"
Просмотров: 684
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Представилась женой и забрала из госпиталя бойца, который потерял память
Просмотров: 1116
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Просмотров: 4464
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Был миллионером, а во время карантина пришлось таксовать - режиссер
Просмотров: 972
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Потребляет пару литров бензина в городе - как едет гибридный кроссовер Volvo
Просмотров: 1548
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
После локдауна в театре станет больше спектаклей на интимную тематику
Просмотров: 288
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Мировые лидеры потеряли интерес к Зеленскому - эксперт
Просмотров: 2205
Фото
Все фото
4
4
7
5
5
Стрельба на Оболони: мужчин задержали - видео
Стрельба на Оболони: мужчин задержали - видео
Неизвестные обезглавили киевскую балерину
Неизвестные обезглавили киевскую балерину
Арсенальною площадь накроют стеклянной крышей - впечатляющие фото
Арсенальною площадь накроют стеклянной крышей - впечатляющие фото
Киевский подземный переход разрисовали под коридор тюрьмы
Киевский подземный переход разрисовали под коридор тюрьмы
На Певческом поле состоится захватывающий фестиваль китайских фонарей
На Певческом поле состоится захватывающий фестиваль китайских фонарей
Видео
Все видео
В столице устроили стрельбу из автоматов
В столице устроили стрельбу из автоматов
Сеть очаровало впечатляющие видео с Подольско-Воскресенского моста
Сеть очаровало впечатляющие видео с Подольско-Воскресенского моста
Водитель на большой скорости снес с тротуара мужчину с ребенком
Водитель на большой скорости снес с тротуара мужчину с ребенком
Пара выбросила новогоднюю елку с двенадцатого этажа - соседи отреагировали
Пара выбросила новогоднюю елку с двенадцатого этажа - соседи отреагировали
Фура смела женщину на пешеходном переходе: видео наезда
Фура смела женщину на пешеходном переходе: видео наезда
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
4 Просмотров: 3186
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 594
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
4 Просмотров: 1449
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 513
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 243
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 февраля 2021
Просмотров: 225
Самотній Ібрагімович
– Поважаю "Аталанту". Але це неправильно, що вони грають у Лізі чемпіонів, а ми – ні, – каже нападник "Мілана" Златан ...
вторник, 02 февраля 2021 15:30

В столице напали на полицейского - 9 задержанных

  Комментировать
В столице напали на полицейского - 9 задержанных
В Киеве на акции протеста избили полицейского. Фото: "Укринформ"

В Киеве на ул. Елены Телиги во время запланированной акции касательно незаконных пассажирских перевозок избили полицейского.

Инцидент произошел во вторник, 2 февраля, сообщила пресс-служба полиции столицы.

"В ходе мероприятия участники начали расклеивать наклейки и не реагировали на требования правоохранителей прекратить незаконные действия. Сотрудники полиции обратились с требованием к митингующим пройти в отделение полиции за то, что они нарушали общественный порядок. Один из активных участников начал спорить, угрожать и нецензурно ругаться", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бывший зэк, отсидевший за убийство, сломал запястье патрульному

Во время задержания мужчина оказал сопротивление и ударил полицейского. Злоумышленника доставили в полицию. На него открыли уголовное производство.

Всего в Шевченковское управления полиции доставили 9 человек. На одного из них составили административный протокол.

В Киеве на станции метро Славутич 42-летний мужчина напал на полицейского с ножом из-за замечания того об отсутствии маски.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В столице напали на полицейского - 9 задержанных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
февраля

Чарли Чаплин впервые появился в кино

Убили шерифа и попались на лжи - заработал полиграф

Неповторимый спектакль. Королеву похоронили в свадебном наряде

"Духи от тебя и шоколадные конфеты получил, чудачка ты моя родная" - последнее письмо Евгения Плужника из Соловков

Основателя нового жанра украинской литературы расстреляли

В ДТП погиб Кузьма Скрябин

Назвали процедуру для восстановления после паралича

Итальянский боксер сделал предложение возлюбленной после поражения нокаутом

Застрелился командир, который попал в окружение

Голливудский фильм основал праздник

Самое читаемое
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
Полностью обнаженная: украинская чемпионка мира снялась в провокационной фотосессии
16
 Просмотров: 45750
Звезда &quot;95 Квартала&quot; показала семейный дом. Изысканность поражает
Звезда "95 Квартала" показала семейный дом. Изысканность поражает
10
 Просмотров: 31986
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды
Назвали верхнюю одежду, которая вишла из моды Просмотров: 13293
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
Блогерша вышла замуж за пасынка и родила от него
5
 Просмотров: 10260
Гороскоп на 1-7 февраля: с каких неожиданностей начнется последний месяц зимы
Гороскоп на 1-7 февраля: с каких неожиданностей начнется последний месяц зимы
 Просмотров: 8397
Новости Киева
Сверхмощный спорткар "в золоте" поразил киевлян
Сверхмощный спорткар "в золоте" поразил киевлян Просмотров: 108
Киевсовет приблизил закупку электроавтобусов для столицы
Киевсовет приблизил закупку электроавтобусов для столицы Просмотров: 117
Киевлянин отправил посылкой часть истребителя
Киевлянин отправил посылкой часть истребителя Просмотров: 288
Стрельба на Оболони: мужчин задержали - видео
Стрельба на Оболони: мужчин задержали - видео
4
 Просмотров: 495
Автомобиль за 12 млн заметили возле столичного банка
Автомобиль за 12 млн заметили возле столичного банка Просмотров: 594
Больше всего комментируют
5
"Повторяет российскую методичку?" - Зеленский получил критику за сравнение двух Майданов со штурмом Капитолия
3
"Почему мы до сих пор не в НАТО?"- Зеленский о новом уровне отношений с США
3
Советнику Ермака напомнили, как он называл Зеленского "ватником"
2
Страны "Большой семерки" разочарованы неуспешной борьбой с коррупцией в Украине
2
Гладковский хочет взыскать с журналистов 2 млн грн
Голосов: 6574
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть