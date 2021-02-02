В столице напали на полицейского - 9 задержанных

В Киеве на акции протеста избили полицейского. Фото: "Укринформ"

В Киеве на ул. Елены Телиги во время запланированной акции касательно незаконных пассажирских перевозок избили полицейского.

Инцидент произошел во вторник, 2 февраля, сообщила пресс-служба полиции столицы.

"В ходе мероприятия участники начали расклеивать наклейки и не реагировали на требования правоохранителей прекратить незаконные действия. Сотрудники полиции обратились с требованием к митингующим пройти в отделение полиции за то, что они нарушали общественный порядок. Один из активных участников начал спорить, угрожать и нецензурно ругаться", - говорится в сообщении.

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Во время задержания мужчина оказал сопротивление и ударил полицейского. Злоумышленника доставили в полицию. На него открыли уголовное производство.

Всего в Шевченковское управления полиции доставили 9 человек. На одного из них составили административный протокол.

В Киеве на станции метро Славутич 42-летний мужчина напал на полицейского с ножом из-за замечания того об отсутствии маски.