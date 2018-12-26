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среда, 26 декабря 2018 21:23

В столице могут закрыть кинотеатр

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В столице могут закрыть кинотеатр
Кинотеатр "Киев" могут закрыть до Рождества. Фото: Wikipedia

Культурный центр "Кинотеатр "Киев" не продлил договор аренды.

Он заканчивается 4 января 2019, сообщил в Facebook глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

В связи с этим дальнейшая работа кинотеатра находится под вопросом.

"Сегодня провел встречу с руководителем кинотеатра "Киев" Вилией Ивановной Бондаренко, которая сообщила о том, что дальнейшая работа кинотеатра сейчас находится под вопросом. Уже через неделю, а именно 4 января 2019, истекает срок действия договора аренды целостного имущественного комплекса кинотеатра, что находится в коммунальной собственности и уже в течение двух десятилетий находится в пользовании ООО "Культурный центр" Кинотеатр "Киев", - сообщил Ильенко.

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Несмотря на обращение арендатора, ответственные структуры не только не продлили договор аренды, но даже не сообщили о планах по этому поводу.

"Учитывая недавние досадные случаи закрытия кинотеатров "Украина" и "Кинопанорама", такая ситуация вызывает серьезное беспокойство, ведь непонятно, что будет с кинотеатром уже через неделю, прямо во время рождественских праздников", - отметил председатель.

Городские власти будут сдавать столичный амфитеатр - Зеленый театр - в аренду. Стартовая цена составляет 62 000 грн в месяц.

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