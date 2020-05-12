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среда, 13 мая 2020 12:10

В Киеве снизилась динамика заболеваний Covid-19, число летальных случаев возросло

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В Киеве снизилась динамика заболеваний Covid-19, число летальных случаев возросло
С начала эпидемии умерли 40 киевлян. Фото: Reuters

12 мая в столице зарегистрировали 30 новых инфицированных коронавирусом, два человека умерли.

Об этом на брифинге сообщил мер города Виталий Кличко.

"Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 30 человек. Среди них один медик. На сегодня в столице уже 1960 подтвержденных случаев Covid-19", - сказал Кличко.

11 мая в столице зарегистрировали 59 инфицированных, сутками ранее - 66.

"За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека. Всего за это время 40 летальных случаев", - сообщил мэр.

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За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали рекордное количество выздоровлений пациентов с коронавирусом - 343. Всего в Украине зафиксированы 16 425 подтвержденных случаев Covid-19. 439 человек умерли.

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