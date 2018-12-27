 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал о последствиях военного положения
Эксперт рассказал о последствиях военного положения
Просмотров: 486
Шесть лет в СИЗО: подозреваемого в убийстве освободили из-под стражи
Шесть лет в СИЗО: подозреваемого в убийстве освободили из-под стражи
Просмотров: 1287
Скандал в Укрзализнице: почему случилась трагедия в поезде Киев-Рахов
Скандал в Укрзализнице: почему случилась трагедия в поезде Киев-Рахов
Просмотров: 1116
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
1 Просмотров: 945
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 7218
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1611
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
1 Просмотров: 2196
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1350
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1197
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 801
Фото
Все фото
3
4
13
20
5
В Киеве отреставрируют центральный гастроном
В Киеве отреставрируют центральный гастроном
Женщина похитила BMW и врезалась в столб
Женщина похитила BMW и врезалась в столб
Киевлянин делает миниатюрные храмы из дерева
Киевлянин делает миниатюрные храмы из дерева
В Киеве отпраздновали католическое Рождество
В Киеве отпраздновали католическое Рождество
Один из старейших музеев Украины кардинально сменил имидж
Один из старейших музеев Украины кардинально сменил имидж
Видео
Все видео
Знаменитости будут доставлять пиццу
Знаменитости будут доставлять пиццу
Показали, как воровки обчистили покупателя у кассы
Показали, как воровки обчистили покупателя у кассы
Мужчина поругался с женой и выбросился из окна
Мужчина поругался с женой и выбросился из окна
По Киеву ездит модный Санта и раздает конфеты на остановках
По Киеву ездит модный Санта и раздает конфеты на остановках
В Киеве сгорел ресторан
В Киеве сгорел ресторан
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1611
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1350
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1584
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2466
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1683
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 декабря 2018
Просмотров: 2448
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
четверг, 27 декабря 2018 07:23

В Киеве отреставрируют центральный гастроном
3

  Комментировать

В Киеве отреставрируют гастроном, который уничтожил пожар
Фото: Styler RBC
В Киеве отреставрируют гастроном, который уничтожил пожар
В Киеве отреставрируют гастроном, который уничтожил пожар

В Киеве отреставрируют центральный гастроном на Крещатике.

Реставрацию памятника архитектуры и градостроительства местного значения на ул. Крещатик 40/1 уже одобрили в департаменте охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-служба КГГА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столице могут закрыть кинотеатр

По словам директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка, вскоре в здании начнутся реставрационные работы.

"Уже вскоре будут начаты противоаварийные и реставрационные работы. Также есть социально ответственные представители бизнеса, которым не безразличен наш город, наше историческое и культурное наследие", - прокомментировал Никоряк.

Центральный гастроном построен в 1874 году. Сначала в здании был отель "Кане". Уже в послевоенные советские времена первый этаж отдали под Центральный гастроном, а все остальные разделены на квартиры для киевлян.

После пожара в 2017 году крыша столетнего дома сильно пострадал, а окончательный удар ему нанес сильный ветер. Сгоревший фасад более года был спрятан под баннером.

В Киеве весной 2019 Шулявский путепровод полностью перекроют и начнут демонтаж конструкций. Согласно расчетам, работы продлятся до трех месяцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве отреставрируют центральный гастроном». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

В столице Турции после стихийного бедствия уцелела только тюрьма

Самое читаемое
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
10
 2 Просмотров: 28876
Эмили Ратаковски показала грудь в откровенном бикини
Эмили Ратаковски показала грудь в откровенном бикини
10
 Просмотров: 17010
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
 4 Просмотров: 16911
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
46
 Просмотров: 12321
90-летняя женщина пожертвовала бойцам на Донбассе огромную сумму денег
90-летняя женщина пожертвовала бойцам на Донбассе огромную сумму денег 3 Просмотров: 10783
Новости Киева
Шулявский путепровод начнут ремонтировать весной 2019 года
Шулявский путепровод начнут ремонтировать весной 2019 года Просмотров: 234
Киевляне остались без мороза и без снега
Киевляне остались без мороза и без снега Просмотров: 846
В столице могут закрыть кинотеатр
В столице могут закрыть кинотеатр Просмотров: 936
Знаменитости будут доставлять пиццу
Знаменитости будут доставлять пиццу
 Просмотров: 261
Работницу столичного банка поймали на взятке
Работницу столичного банка поймали на взятке 1 Просмотров: 1728
Больше всего комментируют
51
Тимошенко впервые показала внучку
38
У Порошенко нет шансов быть переизбранным – социологи
13
Сколько украинцев не считают Россию агрессором
6
Устроят факельное шествие в честь Степана Бандеры
5
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
Голосов: 4183
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua