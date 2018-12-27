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В Киеве отреставрируют центральный гастроном на Крещатике.

Реставрацию памятника архитектуры и градостроительства местного значения на ул. Крещатик 40/1 уже одобрили в департаменте охраны культурного наследия Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-служба КГГА.

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По словам директора департамента охраны культурного наследия КГГА Александра Никоряка, вскоре в здании начнутся реставрационные работы.

"Уже вскоре будут начаты противоаварийные и реставрационные работы. Также есть социально ответственные представители бизнеса, которым не безразличен наш город, наше историческое и культурное наследие", - прокомментировал Никоряк.

Центральный гастроном построен в 1874 году. Сначала в здании был отель "Кане". Уже в послевоенные советские времена первый этаж отдали под Центральный гастроном, а все остальные разделены на квартиры для киевлян.

После пожара в 2017 году крыша столетнего дома сильно пострадал, а окончательный удар ему нанес сильный ветер. Сгоревший фасад более года был спрятан под баннером.

В Киеве весной 2019 Шулявский путепровод полностью перекроют и начнут демонтаж конструкций. Согласно расчетам, работы продлятся до трех месяцев.