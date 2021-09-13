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понедельник, 13 сентября 2021 14:26

В Киеве нашли тайный бункер КПСС
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В Киеве на Печерске в подвале 11-этажного дома расположен советский бункер компартии.

Об этом сообщил экскурсовод Кирилл Степанец в Facebook.

Фото: Кирилл Степанец

Подвальное помещение, где расположен бункер, это часть здания бывшего Обкома ЦК КПУ и Киевского областного совета. Его построили в 1982 году на месте старого крепостного тира.

"Административное здание имеет и подземную часть - бункер для укрытия "ценных партийных кадров". Гранитом обложен запасной выход (к Царскому селу. - Gazeta.ua)", - написал Степанец.

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В подземном бункере КПСС обнаружили бюст Ленина и комнату специальной связи с опечатанными телеграфами. Оттуда, вероятно, можно было позвонить в Кремль.

Подземелье обеспечено вентиляцией, дизельной электростанцией, санитарными узлами, запасами питьевой воды. Есть несколько залов для заседаний.

В ноябре прошлого года рядом со станцией метро Почайна неизвестные установили памятник советскому лидеру Владимиру Ленину. За фотографию с ним просили 20 грн, видео - 50 грн.

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