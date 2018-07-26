В Киеве горела баржа: задержали пьяных подростков

26 июля возле Рыбальского моста со стороны Верхнего Вала загорелась баржа. В результате пожара сооружение выгорело дотла.

Пожар начался около 02:00, пишет "Информатор".

До приезда пожарных огонь полностью охватил баржу. Местные жители рассказали, что это не первый случай. Она уже горела ранее, несколько лет назад.

Во время пожара на барже никого не было, обошлось без пострадавших. На место оперативно выехали спецслужбы. Пожар тушили 5 единиц основной и специальной техники, также дежурили карета "скорой помощи" и полиция. Спустя некоторое время подъехала следственно-оперативная группа для установления возможных причин возгорания.

Фото: Информатор

На месте они задержали компанию молодых людей. Выяснилось, что двое парней и девушка находились на барже некоторое время до начала пожара. Молодые люди рассказали, что просто отдыхали там, не курили и никакого поджога не совершали. Также они признались, что употребляли алкоголь.

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Один из очевидцев пожара считает, что поджечь баржу мог владельца территории. По его словам, арендатор уже больше трех лет не платит аренду.

Однако истинную причину возгорания должно установить следствие.

В Киеве, на ул. Саксаганского, загорелось помещение в старом доме. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров. Из дома эвакуировали 26 человек.