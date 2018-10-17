В Киеве "горел" ТРЦ "Gulliver"

Пожарники "тушили" ТРЦ. Фото: Информатор

В ночь на 17 октября в Киеве в торговом центре Guliver прошли плановые учения подразделений ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших.

Условный вызов поступил около 23:00, сообщает Информатор.

Уже через несколько минут к зданию торгового центра начали прибывать первые пожарные расчеты. Согласно легенде, огонь охватил третий уровень подземного паркинга. Пожару был присвоен второй ранг. Несмотря на то, что это была тренировка, пожарные работали слажено и выкладывались на полную. Кроме этого здание было обесточено от электроэнергии, а людей из торгового центра эвакуировали.

Чтобы ликвидировать условное возгорание, спасателям понадобилось около 30 минут.

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Такие мероприятия проводятся на постоянной основе по всему городу. Благодаря таким занятиям, в условиях реального пожара подразделения ГСЧС смогут действовать оперативнее и не дать огню натворить беды.