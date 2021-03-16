В Киеве будет "второй Буковель" - Кличко обратился к правительству

Власти Киева требует от правительства усилить карантин. Фото: Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко требует у правительства расширить ограничения оранжевой зоны карантина, в которой находится столица.

Об этом он заявил на брифинге 16 марта.

"За последние 1,5 недели количество больных коронавирусом и госпитализированных в нашем городе увеличилось вдвое. За минувшие сутки обнаружили 999 новых случаев. И динамика распространения болезни угрожающая", - отметил Кличко.

Также он требует вернуть местной власти полномочия самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мероприятий, ведь с завтрашнего дня город не имеют права самостоятельно усиливать карантин на своих территориях.

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"Также обращаюсь к МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбы усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий", - добавил Кличко

Речь идет об усилении контроля за массовыми собраниями, в торговых и развлекательных заведениях, ресторанах и кафе, а также общественном транспорте и на спортивных соревнованиях.

"Например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей - до 35 тысяч. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем", - подчеркнул глава столицы.

С четверга, 18 марта, в Киеве на 2 дня раньше начинаются весенние каникулы для учеников 5-11 классов. Такое решение приняли из-за угрожающей динамике распространения коронавируса.