В Чернобыльской зоне поймали ягодников

Нарушителями оказались жители Иванковского района в Киевской области. Фото: ГУ НП в Киевской области

Возле Чернобыля полицейские задержали трех ягодников.

У них обнаружили около 40 литров собранной черники, сообщила Национальная полиция в Киевской области в Facebook.

По факту незаконного проникновения в зону ЧАЭС составили протокол и открыли уголовное производство - за нарушение требований режима радиационной безопасности. Чернику отправили на радиационную экспертизу.

Ягодникам грозит штраф до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы от 1-го до 3-х лет.

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Неизвестные нарисовали на зданиях Припяти логотип туроператора, который организовывает поездки в Чернобыльскую зону. Компания подала заявление в полицию, расценив этот инцидент как попытку испортить ее имя и репутацию.