У Кличко спросили о стоимости проезда после карантина

Киев с 22 мая будет возобновлять работу общественного транспорта. Фото: Киевпасстранс

Столичная власть не планирует поднимать стоимость проезда в общественном транспорте после ослабления карантина.

Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Мы не рассматриваем вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Для нас сейчас главное - без эксцессов восстановить работу общественного транспорта", - ответил Кличко на вопрос одного из СМИ.

При этом он призвал граждан после возобновления работы общественного транспорта пользоваться им только при необходимости.

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Столичная власть 22 мая начнет возобновлять работу общественного транспорта. Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить возобновить работу метро в столице с 25 мая. Министр здравоохранения Максим Степанов считает это возможным, если Киев будет отвечать критериям Минздрава.