У Кличко спросили о стоимости проезда после карантина

 
Ексклюзивы
1/5
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 1044
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 747
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 126
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1440
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 972
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1881
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5733
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 450
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3231
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4869
Фото
Все фото
6
4
4
5
6
Скульптуры основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы
Скульптуры основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы
Под Офисом президента произошли столкновения активистов и полиции
Под Офисом президента произошли столкновения активистов и полиции
В столице полицейские гонялись за похитителем
В столице полицейские гонялись за похитителем
&quot;Хочет выбросить нас&quot; - у предпринимателей отбирают рабочие места
"Хочет выбросить нас" - у предпринимателей отбирают рабочие места
Маски за 550 грн, мобильные и одежда — чем сейчас торгует &quot;Эпицентр&quot;
Маски за 550 грн, мобильные и одежда — чем сейчас торгует "Эпицентр"
Видео
Все видео
В лесах Чернобыля потушили все пожары
В лесах Чернобыля потушили все пожары
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Дети на продажу: в отеле держат младенцев, которых родили для иностранцев
Россиянин грабил аптеки в Киеве
Россиянин грабил аптеки в Киеве
Россиянин угрожал взорвать многоэтажку: полиция пошла на штурм
Россиянин угрожал взорвать многоэтажку: полиция пошла на штурм
Киев дезинфицируют с воздуха
Киев дезинфицируют с воздуха
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1881
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
1 Просмотров: 3231
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 756
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4059
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1908
Колонка
Елизавета Красниченко
Елизавета Красниченко
13 мая 2020
Просмотров: 531
Червона сукня
– Мам, дивися, це ж ведуча програми музичних привітань. А чому вона в червоній сукні? – згадався епізод із дитинства. Брюнетка у ...
четверг, 14 мая 2020 12:34

У Кличко спросили о стоимости проезда после карантина

  Комментировать
У Кличко спросили о стоимости проезда после карантина
Киев с 22 мая будет возобновлять работу общественного транспорта. Фото: Киевпасстранс

Столичная власть не планирует поднимать стоимость проезда в общественном транспорте после ослабления карантина.

Об этом на брифинге сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Мы не рассматриваем вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Для нас сейчас главное - без эксцессов восстановить работу общественного транспорта", - ответил Кличко на вопрос одного из СМИ.

При этом он призвал граждан после возобновления работы общественного транспорта пользоваться им только при необходимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-19 в Киеве: количество инфицированных снова поползло вверх

Столичная власть 22 мая начнет возобновлять работу общественного транспорта. Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить возобновить работу метро в столице с 25 мая. Министр здравоохранения Максим Степанов считает это возможным, если Киев будет отвечать критериям Минздрава.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У Кличко спросили о стоимости проезда после карантина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

На финал в Базель полетели самолетом Щербицкого – Решко

Начался суд над подозреваемыми в поддержке националистов

Самый молодой миллиардер планеты потерял $17 млрд

Нидерланды захватили за пять дней

Самое читаемое
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
8
 Просмотров: 17532
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика Просмотров: 17208
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
21
 Просмотров: 13482
&quot;Путинский мир&quot;: в сети показали фото оккупированного Луганска
"Путинский мир": в сети показали фото оккупированного Луганска
16
 Просмотров: 8289
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
В Полтаве провели в последний путь военнослужащую Ольгу Никишину
26
 Просмотров: 8136
Новости Киева
Covid-19 в Киеве: количество инфицированных снова поползло вверх
Covid-19 в Киеве: количество инфицированных снова поползло вверх Просмотров: 252
В правительстве ответили на просьбу Кличко открыть метро
В правительстве ответили на просьбу Кличко открыть метро Просмотров: 216
Скандальный "мост Кличко" вновь треснул
Скандальный "мост Кличко" вновь треснул Просмотров: 468
Кожаре не удалось выйти из тюрьмы
Кожаре не удалось выйти из тюрьмы Просмотров: 396
Скульптуры основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы
Скульптуры основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы
6
 Просмотров: 351
Больше всего комментируют
4
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
2
Секреты раннего развития
2
Дерзко сексуальная модель показала грудь и язык
2
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в желудочно-кишечном тракте
Голосов: 6000
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua