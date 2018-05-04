У Киева создали три новых заповедника

Вблизи Киева создали три новые природно-заповедные территории

Вблизи Киева создали новые природно-заповедные территории. Такое решение поддержали депутаты Киевского облсовета, сообщила директор Департамента экологии и охраны окружающей среды Виктория Киреева на странице в Facebook.

"Таким образом мы сохраняем экологическое наследие для будущих поколений", - говорится в сообщении.

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В Киевской области создали такие заповедники:

1. Чернечий лес (Ходосовский лес) - лесной заказник площадью 442 га в Киево-Святошинском районе. Его флора насчитывает около 300 редких видов.

2. Ландшафтный заказник "Хоцивский" в Переяслав-Хмельницком районе, площадь которого 400 га. Территория заказника важна для сохранения флоры и фауны, которая занесена в Красную книгу.

3.Ботаническая достопримечательность "Адонис" в Обуховском районе площадью 0,3 га. На этой территории гнездятся редкие птицы.

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