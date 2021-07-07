Сутки просидел в трубе. Задержали опасного преступника-беглеца

В ночь на 7 июля на столичном Подоле правоохранители задержали злоумышленника, который сбежал из-под стражи.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: "Киев Оперативный"

"С задержанным общаются следователи в рамках уголовных производств, начатых по двум статьям: изнасилование и побег из-под стражи. Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

После побега мужчина сутки просидел в трубе дома, а ночью пытался вылезти с крыши, где его и задержали правоохранители, уточнил "Киев Оперативный" в Facebook.

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Злоумышленника зовут Замятин Евгений Владимирович, 1986 года рождения. От правоохранителей сбежал 6 июля. Его подозревают в педофилии.