"Су-су-су": Кличко вновь запутался в словах

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото с открытых источников.

Виталий Кличко в очередной раз порадовал публику - мэр Киева не смог произнести словосочетание "институт судебных экспертиз" во время интервью телепередачи "Ваша свобода".

Выпуск программы с участием мэра Киева был посвящен конфликту, который разгорелся после новостей о возможном увольнении Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Отрывок эфира в четверг, 25 июля, на своей странице в Facebook опубликовал журналист Алексей Минаков.

"Можно сколько угодно строить дороги и мосты, но люди запомнят тебя по тупнякам. Се ля ви", - прокомментировал ролик Минаков.

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В комментариях пользователи соцсети посоветовали Кличко иметь при себе шпаргалку и поставили "тройку" качеству скандального киевского моста, о котором он и пытался рассказать в эфире программы.

Письмо с просьбой об увольнении председателя КГГА Виталия Кличко отправил в Кабинет министров Украины глава Офиса президента Андрей Богдан. Но ни в КГГА, ни лично Виталий Кличко такой информации не получал.