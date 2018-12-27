Шулявский путепровод начнут ремонтировать весной 2019 года

В Киеве весной 2019 года Шулявский путепровод полностью перекроют и начнут демонтаж конструкций.

Согласно расчетам, работы продлятся до трех месяцев, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян, сообщает Hromadske.ua.

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Напомним, в Киеве от 18 августа 2018 года, на время реконструкции были перекрыты съезды с Шулявского путепровода. Реконструкция Шулявского путепровода началась 1 мая 2018 года. В связи с этим, в Киеве было изменено движение транспорта.