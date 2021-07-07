Стрельба на Голосеевском началась из-за квартиры - родственник подозреваемого рассказал свою версию

Фото: "Киев Оперативный"

Стрельба в Киеве на просп. Голосеевском, 58 произошла в результате штурма квартиры стрелка неизвестными лицами в масках. Ориентировочно восемь человек пытались со взломом проникнуть в квартиру и незаконно завладеть ею.

Об этом рассказал родственник стрелка в эфире канала "Украина 24".

"Мы сейчас ждем адвоката. Никого не допускают", - сказал муж сестры стрелка.

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По его словам, в квартире была зарегистрирована мыслился оружие.

"Предупреждали не один раз, что только на законных основаниях можно зайти в квартиру. Никаких законных оснований не предоставили", - добавил родственник.

Известно, что стрелку 38 лет. Судебная волокита с квартирой, владельцем которой он является, продолжается давно. Сейчас мужчина забаррикадировался в квартире и никого не пускает.

Стрельба произошла 7 июля. Пострадали двое полицейских, которые получили огнестрельные ранения. Их госпитализировали. В городе ввели спецоперацию "Гром".