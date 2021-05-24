Столичные коммунальщики отличились в дождливую погоду

В Киеве хлещет дождь, а коммунальщики поливают газоны. Фото: скриншот с видео

В Киеве коммунальщики включили систему полива насаждений, несмотря на дождливую погоду. Осадки в столице не прекращаются еще с ночи.

Соответствующее видео в Facebook распространил "Киев Оперативный".

Отмечается, что газоны поливают на Броварском просп. возле станции метро Левобережная.

"Самое время поливать газоны, ведь недостаточно же осадков, да?" - говорится в описании видео.

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Лето в этом году будет довольно жарким, но с дождями и грозами. Первый летний месяц в центре Украины кажется прохладным, с 6 по 12 июня возможен резкий подъем температуры, которая впоследствии опустится до +22 ... 25°С. Такая погода продержится до конца июня.