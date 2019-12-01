Пробная перепись населения стартовала в Киеве Фото: rubryka.com

В ночь на 1 декабря в двух районах части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области, стартовала пробная перепись населения.

Опросы в онлайн-режиме продлятся 10 дней, сообщают в Госстате.

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Второй этап переписи запланирован с 14 по 23 декабря. Жители вышеупомянутых районов должны ответить переписчику, который посетит их дома. Также они могут заполнить анкету в переписном отделе или инструкторском участке.

Накануне Государственная служба статистики Украины обнародовала подробную видеоинструкцию по прохождению пробной переписи населения.