Школьников отправили на досрочные весенние каникулы

В Киеве весенние каникулы начинаются раньше. Фото: pixabay.com

С четверга, 18 марта, в Киеве на 2 дня раньше начинаются весенние каникулы для учеников 5-11 классов.

Детские сады и начальная школа пока работают в обычном режиме, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Хочу подчеркнуть, что ситуация действительно сложная. Сегодня в стационарах медучреждений столицы более 3,5 тысячи госпитализированных пациентов. Больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71% людей в тяжелом состоянии. Это самая сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии", - отметил глава столицы.

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По его словам, такие темпы распространения вируса сделают невозможной дальнейшую госпитализацию больных, ведь через несколько дней мест в больницах не будет.

"К тому же до сих пор, несмотря на обещания правительства, киевлянам так и не предоставили койки в учреждениях Национальной академии наук, Минздрава и ведомственных больницах. А это в целом более 11 тысяч мест", - добавил Кличко.

Из-за ухудшения ситуации с распространением Covid-19 Киев и Винницкую область Минздрав призвал ввести дополнительные карантинные мероприятия. Это поможет предотвратить попадание регионов в красной зону.