Скидки и бесплатная парковка: Киев готовит помощь бизнесу

Столичном бизнесу помогут. Фото: pixabay.com

Власти Киева расширят перечень льгот и преференций для малого и среднего бизнеса столицы.

Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

"На ближайшей сессии Киевсовета я вынесу на рассмотрение депутатов проект решения о расширении льгот для малого и среднего бизнеса столицы", - сказал Кличко.

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Речь, в частности, идет о:

1. Уменьшение размера паевого участия с нынешних 50% до 1 грн в содержании объектов благоустройства владельцами заведений общественного питания. Площадок для питания у стационарных учреждений, сезонных и летних площадок.

2. Увеличение размера финансово-кредитной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Компенсация процентов не только по кредитам, но и за "кредитными линиями". Также расширение перечня субъектов малого и среднего бизнеса, которые имеют право на такую ​​компенсацию.

3. Увеличение количества банков-партнеров этой программы. Предложили уменьшить плату за размещение наружной рекламы и рекламы на коммунальном транспорте до 50%.

4. Освобождение владельцев авто на территории Киева от оплаты за парковку на площадках КП "Киевтранспарксервис" - с 5 апреля до завершения действия строгих ограничений.

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Кличко добавил, что город собирается оказать финансовую помощь бизнесу. Речь идет о выплатах в 8 тыс. грн застрахованным ФОПам или работникам таких малых предприятий.

"Парламент на принял закон, предусматривающий материальную помощь бизнеса из госбюджета. В документе также указано, что такие работники могут рассчитывать на выплаты помощи от местных властей. Порядок осуществления выплат должен определить Кабинет министров. Киев ожидает от правительства утверждения такого документа. И после этого мы объявим о дальнейших шагах местной власти", - отметил мэр.

С понедельника, 5 апреля, в Киеве усиливают карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. О введении тотального локдауна сообщил мэр города Виталий Кличко 31 марта.