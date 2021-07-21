"Раскрась самолет" - аэропорт анонсировал масштабный конкурс к 30-летию независимости Украины

Самолет АН-24 возле территории аэропорта. Фото: iev.aero

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского объявил конкурс среди художников на лучший проект "Раскрась самолет".

Его приурочили к 30-й годовщине независимости Украины, сообщила пресс-служба аэропорта.

Творческого обновления требует самолет АН-24 от конструкторского бюро "Антонов".

"Самолет АН-24 приобрели 10 лет назад на средства предприятия. Установлен на территории, прилегающей к аэропорту, и превращен в арт-объект. С тех пор самолет стал своеобразной яркой визитной карточкой аэропорта. Однако он требует творческого обновления", - говорится в сообщении.

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К участию в конкурсе принимают эскизы самолета, выполненные на ватмане, акварельной или тонированной бумаге формата А4. Отправить их необходимо в отсканированном виде. Можно выполнить и в графическом редакторе, и отправить в форматах png или jpeg.

Срок подачи заявок - до 1 августа 2021 года.

Призовой фонд - 25 тыс. грн и возможность воплотить проект в жизнь.

Конкурсные работы с описанием идеи проекта и технологии реализации необходимо присылать на электронный адрес [email protected]. Обязательно указывать фамилию, имя и отчество, контактный номер телефона участника.

Аэропорт "Киев" занимает территорию 265 га. Здесь функционирует одна взлетно-посадочная полоса длиной 2310 м и шириной 45 м. В 2024 году аэропорт будет праздновать 100-летний юбилей. В марте этого года начались работы по масштабной реконструкции аэродрома. Реконструкцию полосы не проводили 30 лет.