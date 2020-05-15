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пятница, 15 мая 2020 12:10

Последствия майских праздников: Кличко озвучил последнюю статистику по Covid-19

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Последствия майских праздников: Кличко озвучил последнюю статистику по Covid-19
200 киевлян преодолели вирус. Фото: Reuters

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 56 киевлян. Один человек умер.

Об этом на брифинге сообщил городской глава Виталий Кличко.

"Количество жителей нашего города, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 56 человек. Среди них 9 медиков. На сегодня в столице уже 2 068 подтвержденных случаев заболевания Covid-19", - сказал Кличко.

Такие цифры он назвал результатом отдыха киевлян на майские праздники.

"За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса один человек умер. Всего за это время 43 летальных случая", - сообщил мэр.

11 человек вчера выписали из больницы. Всего вирус преодолели 200 жителей Киева.

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Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить возобновить работу метро в столице с 25 мая. Министр здравоохранения Максим Степанов считает это возможным, если Киев будет отвечать критериям Минздрава.

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15
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