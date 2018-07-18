Полосатый рейс: баржа с арбузами плывет в Киев

Автор: KP.UA

В начале августа из Херсона отправят в Киев первые в этом году баржи с арбузами. Первое отправление запланировано на 1-8 августа.

1-8 августа, в период оптимального созревания херсонских арбузов, будет отправлено первое в этом сезоне несамоходное судно с 500 тоннами сладкой ягоды. А уже с 15 августа первая партия арбузов будет доставлена ​​на полке столичных магазинов", - говорится в сообщении предприятия "Нибулон".

Первая баржа привезет в Киев 500 тонн арбузов.

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В прошлом году впервые за последние 14 лет 4 августа в Переяслав-Хмельницкого Киевской области прибыла баржа с арбузами, которая шла из Голой Пристани на Херсонщине. В путешествие баржа отправилась 30 июля. В дороге пробыла 4 суток. Прошла 750 км и 5 шлюзов на водохранилищах Днепра. Привезла 250 т арбузов - это содержание 26 больших грузовиков. Этим очень радовался премьер-министр Владимир Гройсман. Но баржу с арбузами высмеяли. На нее создавали в соцсетях фотожабы. Впрочем другие отметили, что речной тренспорт надо развивать.