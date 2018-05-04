Показали фото свалки на Борщаговке после майских праздников

За майские праздники киевляне завалили мусором берег у озера Вера на Борщаговке.
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Фотографии, на которых видно экологическое состояние парка у озера выложила киевлянка Юлия Горчакова в сообществе "Борщаговка" в Facebook.
На фото видны горы полиэтилена и пластиковых бутылок.
На Крымском полуострове возникли явные проблемы с утилизацией мусора. Люди складывают мешки с отходами в парках, на улицах городов, накапливают их возле мусорных баков.
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