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пятница, 04 мая 2018 19:15

Показали фото свалки на Борщаговке после майских праздников
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За майские праздники киевляне завалили мусором берег у озера Вера на Борщаговке
Фото: Юлия Горчакова. Facebook
За майские праздники киевляне завалили мусором берег у озера Вера на Борщаговке
За майские праздники киевляне завалили мусором берег у озера Вера на Борщаговке
За майские праздники киевляне завалили мусором берег у озера Вера на Борщаговке
За майские праздники киевляне завалили мусором берег у озера Вера на Борщаговке

За майские праздники киевляне завалили мусором берег у озера Вера на Борщаговке.

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Фотографии, на которых видно экологическое состояние парка у озера выложила киевлянка Юлия Горчакова в сообществе "Борщаговка" в Facebook.

На фото видны горы полиэтилена и пластиковых бутылок.

На Крымском полуострове возникли явные проблемы с утилизацией мусора. Люди складывают мешки с отходами в парках, на улицах городов, накапливают их возле мусорных баков.

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Дата
04
мая

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