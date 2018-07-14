Показали двух столичных "героев парковки"

"Героев парковки" заметили в Киеве возле одного из супермаркетов.
Один водитель оставил свою машину на местах, зарезервированных для инвалидов, написали на Facebook странице dtp.kiev.ua.
В комментариях обратили внимание на то, что Mercedes достаточно дорогой.
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Опубликовали фото припаркованного так же Opel.
"А у нас инвалиды неплохо так живут, оказывается", - пишут в подписи к фотографиям.
В Киеве изуродовали автомобиль, которого водитель припарковал на тротуаре. Мысли комментаторов под публикацией разделились. Некоторые одобряли поступок хулиганов. Некоторые замечали на нарушении законов и правил с обеих сторон.
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